Депутатите приеха изменения по две военни споразумения. Първият законопроект цели въвеждане на данъчни облекчения за чуждестранните служители на структурите на НАТО на територията на страната ни. Той е с дългото заглавие – за ратифициране на писмата за изменение на Анекса към Споразумението между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол.

В мотивите към законопроекта е направено уточнението, че с изменението се въвежда административно облекчен подход, който е реципрочен на данъчните облекчения, възприети в другите държави, на чиято територия функционират структури на НАТО, и от които се възползват и българските военнослужещи, които служат в тях, и техните зависими лица.

„По този начин Република България се утвърждава като държава домакин, която предоставя равностойни условия за личния състав на съюзните държави„, подчертават вносителите на законопроекта от Министерския съвет.



Вторият приет законопроект е за ратифициране на Техническо споразумение относно създаване на временна рамка за осигуряване на поддръжка от страната домакин на Съюзните сили за реагиране (Allied Reaction Forces (ARF).

Неговата ратификация се налага, тъй като при него се разширява действието на Техническото споразумение за осигуряване на поддръжка от страната домакин на Съвместните сили, което вече е било ратифицирано със закон от 44-ото Народно събрание през 2017 година. Идеята е да може да се прилага и за новите сили за реагиране (ARF) в периода до установяването на нова правна рамка за поддръжка от страната домакин.

От българска страна ратифицираното днес от парламента техническо споразумение е било първоначално подписано на 13 ноември 2024 г. от националния военен представител в Съюзното командване по операциите на НАТО флотилен адмирал Георги Пенев.

От страна на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа Техническото споразумение е било подписано на 28 юни 2024 година.

То предвижда страните по него да осигуряват поддръжка от страната домакин (ПСД) за новите Съюзни сили за реагиране по въпросите, свързани с правни, финансови, медицински условия, защита на силите, освобождаване от данъци и опростени процедури при преминаване на граници.