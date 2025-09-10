На „Камен бряг“ земята се търгува на цената на картофите

Защо шеста година до един от най-апетитните имоти на дружество, фалирало след абордажа на Корпоративна търговска банка никой не смее да припари? И как близо четиридестте декара край морето се сринаха до цената на маломерен двустаен апартамент в София?

Единадесет години след абордажа над Корпоративна търговска банка, „изчезналите“ активи на финансовата институция продължават да се търгуват. Периодично скандалите около „най голямата финансова измама“ (както го определи бившият главен прокурор Иван Гешев) пламват с нова сила. Безспорни факти за липсващи кредитни досиета, всеизвестни договори за отпуснати суми и обезпечения по тях, „изпарили“ се в небитието описи на прокуратурата за иззети документи и още…Следите обаче са заметени, а осъдени няма.

В същото време синдиците на стотиците зорлем фалирани дружества продължават да изнасят на публична продан апетитни имоти, заложени като обезпечения по отпуснати кредити.

Странното е обаче как в този бум на имотния пазар е нас, купувачи за тях трудно се намират. А обезценките им продължават да са все по-големи и по-големи.

Такъв е примерът с два изключително атрактивни имота (които вървят в комплект ), разположени в землището на „Камен бряг“ край Каварна, чиято съдба „Банкеръ“ следи още от 2019 година.

Става дума за близо 40 декара край брега на морето, които първоначално бяха оценени на 1 376 000 лв., (или по 34.4 лв. за кв. м.).

Днес обаче цената им се е сринала

до нищожните 319 593. 60 лева. Или на цената на маломерен двустаен апартамент в София,

Апетитните и перспективни имоти, собственост на затъналото в дългове „Пирин голф пропъртиз“ ООД, които в други времена и условия биха станали основа на сериозен бизнес, на практика се предлагат на безценица или по-скоро даром. Защо обаче интерес към тях вече шеста година откакто се предлагат няма, е повече от загадка?!

Сега синдикът на фалираното дружество адвокат Ванко Митев ще търси купувач до 8 октомври, за когато е назначен търгът.

Както „Банкеръ“ предупреди още през пролетта на 2019 г., когато беше обявен първият търг за тези имоти, купувач няма да се появи докато въпросните декари не поевтинеят до една-две шепи жълти стотинки, каквато е порочната практика.

Справка в архива на бюлетина на синдиците показва, че през лятото на 2020 г. въпросните 40 декара са били предлагани за 970 000 лв., а година по-късно за 770 000 лв., следващата година цената им е паднал на малко над 600 000 лв, за да се стигне до днешната, която на практика е под 8 лв. за квадратен метър…

Тук е моментът да напомним, че според текстовете в първото решение на Софийския градски съд от 10 януари 2017 г. (№35), с което дружеството „Пирин голф пропъртиз“ е обявено за „свръхзадлъжняло“,

дълговете му към фалираната банка са били в общ размер от 5.238 млн. лева.

Производството по несъстоятелност е образувано по настояване на КТБ през 2016 година. Историята на тази свръхзадлъжнялост се корени в три кредита: един – през 2007 г., и още два – през 2011 година.

Справка в регистрите показва, че до 25 юни 2014 г. компанията е изплащала задълженията си съвсем редовно. Същото нещо го пише и в документа, с който е стартирано производството по несъстоятелност на дружеството. Или, казано по-просто – до превземането на банката на „абордаж“, всичко е било точно. Няколко дни след затварянето на КТБ обаче дълговете на дружеството стават незабавно изискуеми и това довежда до фалита на „Пирин голф пропъртиз“.

Освен парите, които дължи на банката, по време на „синдишкото безвремие“ дружеството трупа задължения и към Националната агенция по приходите. Приходната агенция вече е била наложила възбрана на друга част от имотите му – на земи в софийското село Бусманци. От съдебното решение става ясно, че става въпрос за борчове към фиска в размер на нови 2.814 млн. лева.

С други думи,

общите дългове на „Пирин Голф Пропъртиз“ са надхвърлили 8 млн. лева.

Според търговския регистър, ООД-то е създадено на 30 септември 2005 г. с капитал от 50 000 лева. Дяловете в дружеството – общо 50 на брой – са разпределени по равно между учредителите Анита Христова и Иван Кадийски.Той има участия в още няколко няколко компании, които също са ползвали солидно кредитиране от „Корпоративна търговска банка“.

Най-голямото от тях е „Биокемикъл БГ“ АД, в което Кадийски е бил член на Съвета на директорите. Дружеството е създадено през 2010 г. с акционери „Пайн кемикълс“ (50%) и „Пирин голф пропъртиз“ (50 на сто). Заради дълг от 17 млн. евро, по искане на синдиците на КТБ и това дружество е обявено в несъстоятелност, считано от 2016 година.

При създаването си, тази компания е получила кредитиране за покупка на недвижими имоти и машини за производство на биодизел. Непогасените задължения на „Биокемикъл БГ“ (към 16 февруари 2017 г.), както и на свързаните с нея компании „Кристал Химия Трейдинг – БГ“ ЕООД, „Юлита 2002“, „Пайн Кемикълс“, „Пирин голф пропъртиз“, са били на стойност 41.560 млн. лева.

Няма смисъл да се заблуждаваме, че банката ще може да си прибере обратно парите. И сегашната продажба потвърждава констатацията ни, че тези длъжници на КТБ просто трябваше да бъдат оставени да работят и да довършат проектите, заради които са теглили кредити. Всичко останало е бутафория, целяща

тези фирмени активи да попаднат в „правилните ръце“

и въпросните проекти да бъдат довършени срещу далеч по-скромни инвестиции.

Както още в публикацията си от 12 април 2019 г. под заглавие „И на Камен бряг – апетитни имоти за стотинки“ на „Банкеръ“ много ясно посочихме фирмите и играчите в този спектакъл с енергийно-експертен контекст и предупредихме, че ще се чака времето и подходящият човек, за когото те са предназначени, за да ги придобие на цената на картофите…

Да не говорим, че „Камен бряг“ е изключително подходящо място за бизнеса с възобновяеми енергийни източници, а ВЕИ-милионите от Плана за възстановяване и устойчивост изобщо не са за пренебрегване.