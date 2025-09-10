Шестима млади българи избират INSAIT пред престижни университети в чужбина

Министър-председателят Росен Желязков поздрави шестимата стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет. Той ги определи като „шампиони в развитието на модерните технологии“, които прославят България и вдъхват надежда за по-добро бъдеще чрез новите технологии.

Министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че INSAIT е част от стратегическата карта за научно развитие и представи нови програми на МОН – за финансиране на учители, подготвящи олимпийски отбори, и за подкрепа на лауреати от международни олимпиади, които изберат да следват в България.

Шестимата отличници, възпитаници на водещи математически гимназии и медалисти от световни състезания, предпочетоха да останат в България вместо да заминат за елитни университети в Европа и САЩ. Това става възможно чрез програмата EXPLORER, която комбинира бакалавърско обучение във Факултета по математика и информатика на СУ със задълбочена изследователска дейност в INSAIT.

Програмата цели да задържи младите таланти у нас, като им предоставя условия за работа в иновативни сфери като големи езикови модели, компютърно зрение, роботика и машинно обучение.