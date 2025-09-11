Доган обяви създаването на нова партия: Жив съм, здрав съм, ще участвам в процеса

За мен какви ли не приказки се носят от социалните медии и други неофициални фирми и медии. Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт или инсулт. Не ходя като блуждаещо пиянде. Здрав съм.

С тези думи Ахмед Доган започна официалното представяне на новия си политически проект.

Той обяви създаването на нова формация след като Делян Пеевски оглави окончателно ДПС.

На въпрос страх ли го е от влиянието на политика от „Ново Начало“, Доган отговори: „Ако се страхувах от нечие влияние, нямаше да създавам нов проект“.

Доган съобщи, че ще „участва в процеса“ и че именно с неговия подпис е започнало всичко. Той обеща на журналстите „по-дълбока“ среща от типа на пресконференция в бъдеще. Точните му думи бяха: „Много сложен въпрос Ще участвам щом съм тук, с моя подпис започна списъка. Дали ще оглавя този проект, колегите ще решат“.

Танер Али обяви, че днес се е провело учредяване и избиране на ръководството на инициативен комитет. Той е председател на инициативния комитет, негов заместник е бившият депутат Димитър Николов, а секретар е Танзер Юсеинов.

Обещанията са, че новата формация ще е „изчистена от обременени хора партия“.

Сред нейните цели са постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани, недопускане на дискриминация, икономически просперитет и преодоляване на диспропорциите в различните области и региони на страната.

Формацията е евроориентирана и е за мир на Балканите и света.

АПС ще работи за трудова заетост и повишаване на доходите, предвидима и стабилна среда за инвеститори, подходящи условия за развитие на високи технологии и за развитие на младото поколение .