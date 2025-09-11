Кметът Васил Терзиев ще преструктурира общинската администрация на София.

Това стана ясно по време на първото заседание на Столичния общински съвет след лятната ваканция.

До месец той ще внесе доклад с новата структура на общинската администрация. Това обяви Терзиев след питане на общинския съветник от ГЕРБ Стефан Марков за причините за забавянето на представянето на новата структура.

„Планирам да вкарам доклад за новата структура или за следващото заседание през септември, или за първото на октомври“, каза столичният кмет.

От 10 септември към екипа на Столичната община се присъединиха двама нови заместник-кметове – Георги Клисурски и Стефан Дъров. Георги Клисурски пое ресор „Финанси и здравеопазване“. Стефан Дъров беше назначен за заместник-кмет по направление „Правен и административен контрол“.

На днешното заседание беше обсъден и достъпа до обществени тоалетни.

Едва 30 са те в София, като по-голямата част от тях не са пригодени за хора с увреждания, а единици са тези, които са безплатни. Това казва по време на заседанието общинският съветник от ПП-ДБ Марта Георгиева и попита какви са възможностите за увеличаване броя на тоалетните в столицата.

„Липсата на тоалетни с обществен достъп показва дефицит в елементарната грижа за софиянци и гостите на столицата“, обясни Марта Георгиева.