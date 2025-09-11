Омбудсманът алармира за фалшиви положителни тестове за наркотици при шофьори

Омбудсманът Велислава Делчева предупреди за сериозен проблем, свързан с нарастващия брой жалби на шофьори, получили фалшиво положителни резултати при полеви тестове за наркотици. Според нея случаите зачестяват и засягат хора, които не са употребявали забранени вещества, но резултатите се дължат на прием на напълно легални и често предписвани лекарства – например обезболяващи или медикаменти за кашлица. Това поставя гражданите в позиция на нарушители – срещу тях се образуват досъдебни производства, временно им се отнемат свидетелствата за управление и автомобилите, те биват задържани за 24 часа и често губят възможността да упражняват професията си.

Друг сериозен проблем е забавянето на лабораторните анализи на кръвните проби, които са единственият сигурен начин да бъде доказана невинността на водачите. В някои случаи резултатите се бавят месеци, дори повече от година, което оставя хората в продължителна правна несигурност и в невъзможност да възстановят своевременно правата си. Въпреки обещанията на МВР още през 2023 година да бъдат открити нови лаборатории и закупени специализирани апарати за ускоряване на процеса, ситуацията към момента не е подобрена.

Делчева настоява за комплексен подход. Според нея най-спешната мярка е ускоряване на анализа на кръвните проби чрез разширяване на лабораторния капацитет и по-добра координация между институциите. Тя предлага здравното министерство, заедно с Националния съвет по наркотични вещества, да изготви два официални списъка – на лекарствата, които съдържат наркотични вещества и могат да повлияят тестовете, и на тези, които не съдържат, но въпреки това водят до фалшиво положителни резултати. Делчева подчертава необходимостта и от информационна кампания както за гражданите, така и за медицинската общност относно рисковете от прием на определени лекарства преди шофиране.

Докато проблемът не бъде решен, единствената възможност за пострадалите остава след излизането на отрицателен резултат от кръвната проба да търсят обезщетение в съда по Закона за отговорността на държавата и общините. Министърът на вътрешните работи Даниел Митов призна, че причината не е само в България – тестовете са твърде чувствителни и реагират на редица лекарства, но и включително такива, които по принцип не бива да се приемат преди шофиране.

Този проблем носи не само лични проблеми за засегнатите шофьори, но и значими правни и социални рискове. От една страна, доверието в институциите се подкопава, защото гражданите се чувстват несправедливо обвинени и наказвани заради дефект в системата. От друга страна, държавата е заплашена от нарастващ брой съдебни дела и искове за обезщетения, които могат да доведат до сериозни финансови последици. Същевременно продължава да се създава усещане за правна несигурност и липса на адекватна защита на индивидуалните права – проблем, който може да бъде преодолян единствено с бързи и решителни мерки за реформа и прозрачност.