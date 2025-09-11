В НАТО се проучват различни варианти за реакция при поява на дронове в страна членка

В момента в НАТО се проучват различни начини за реагиране на евентуална повторна поява на неидентифицирани безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страните членки. По-специално се разглежда възможността за увеличаване на средствата за противовъздушна отбрана на източния фланг на алианса, което включва изпращане на допълнителни изтребители, както и системи Patriot и IRIS-T и допълнителни контингенти от военнослужещи.

Друга алтернатива изданието нарича „мисия за възпиране“ по аналогия с патрулната мисия Baltic Sentry в Балтийско море. Но все още не е известно дали страните от НАТО са готови за това. Като трети вариант страните от НАТО биха могли да засилят сътрудничеството с Украйна, за да възприемат нейния опит в реагирането на атаки с дронове, пише Bild.

Рано сутринта на 10 септември оперативното командване на полската армия обяви унищожаването на няколко обекта, идентифицирани като безпилотни летателни апарати, нарушили въздушното пространство на страната. Според премиера Доналд Туск,

през нощта са регистрирани 19 нарушения на въздушното пространство.

Според него всички дронове са летели от територията на Беларус. Към момента е известно, че три безпилотни летателни апарата са свалени. Във връзка с инцидента НАТО, по искане на Полша, се позова на член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между членовете на алианса. Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени.

От руското Министерство на отбраната заявиха, че в нощта на 9 срещу 10 септември руските въоръжени сили са нанесли удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс в Ивано-Франковска, Хмелницка, Житомирска област, както и във Виница и Лвов, „не са били планирани цели за унищожаване на територията на Полша“. Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са преминали границата с Полша, не надвишава 700 км. Руското Министерство на отбраната заяви, че е готово за консултации с полската страна „по този въпрос“.

Извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН ще се проведе по искане на Полша.

„По искане на Полша ще бъде свикано извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, за да се обсъди нарушаването на полското въздушно пространство, пише полското външно министерство в X, твърдейки, че то е нарушено от Русия. Датата на заседанието не беше обявена, но както дипломатически източник съобщи, то може да се проведе в петък, 12 септември.