Велислав Величков: Трябва да разберем какво се е случило с полицейския шеф между 1 и 3:30 след боя (част 1)

Разделението на властите в България приключи по време на втория мандат на Борисов, смята Велислав Величков

Осъдени сме да ни управлява безпросветност, малограмотност, простащина, цинизъм, агресия. Управляват ни плашила на демокрацията, които се кълнат в нея. Мутрите преди бяха на улицата, сега са в парламента, в изпълнителната власт и командват напълно официално. Живеем в държава, в която един човек може да си присвои народния суверенитет, заедно с трите власти, взети заедно. Това е Делян Пеевски, който унищожи и неформалния си баща Ахмед Доган. Този човек контролира четири парламентарни групи в НС, държи МВР, службите, КПК, прокуратурата е изцяло под негово влияние. Държи и ВСС, който прави назначенията в съдебната власт, а изглежда, че има мнозинство и в Конституционния съд и това ще стане ясно много скоро.

Сега реже клона и на Борисов. И Борисов усеща това, но е толкова високо на дървото, че повече го е страх от падането, отколкото от клона, защото се заблуждава, че рязането ще продължи дълго.

МВР работи за мафията и също е под едноличната власт на Новото начало.

Според известни чатове, сегашна възможна кандидатка за служебен премиер е уреждала финансовите схеми на Божков с лотарията. А само Радев може да назначи служебния премиер. Назначи ли този кандидат, значи играта е свързана.

Не знаем какво е правил полицейският началник в заведението на известния сикаджия Мацола, не знаем защо от съседа му не са снети показания, не знаем защо и двамата не са тествани за алкохол. И още много неща не знаем.

Щом Митов управлява МВР, аз мога да поема катедрата по астрофизика в Софийския университет.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Велислав Величков от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Още от интервюто:

Какво вижда окото на опитния юрист в русенския трилър, с участието на полицейския началник и четиримата младежи?

Защо Борисов нарече казуса в Русе битов инцидент, в разрез с постановката на собствения си вътрешен министър?

Какво трябва да прикрие „битовия инцидент“ в Русе?

Съществува ли властови триъгълник, наречен Пе-Бо-Ра?

Възможни ли са скрити договорки между Пеевски, Борисов и Радев?

Чия е ръката, която дърпа чергата на Борисов!

