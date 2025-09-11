Денят по диагонал – 11 септември 2025 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти непроменени на второ поредно заседание на 11 септември, считайки инфлационния натиск за овладян, а икономиката за стабилна въпреки по-високите американски мита. Лихвата по депозитите остава 2% годишно, както прогнозираха болшинството анализатори, по основните операции за рефинансиране – 2.15%, и по краткосрочните кредитни операции overnight – 2.40 процента. Паричните стратези не дадоха насоки за бъдещите си действия и продължиха да подчертават, че ще вземат решения на всяко официално съвещание въз основа на постъпващите данни.

Софийският апелативен съд потвърди определението на Софийския градски съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 22-годишния Даниел Терзиев, отговорен за дерайлирането на столичен трамвай.

Френската прокуратура съобщи, че чужденци стоят зад оскверняването на поне девет джамии в Париж и околностите му, където във вторник бяха намерени поставени свински глави. Според разследването те са били оставени „от чужди граждани, които веднага напуснали страната, с явната цел да предизвикат смут във Франция.“

„Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, налице са всички предпоставки процесът да премине плавно. За целта е важно да има стабилност и правителството прави всичко възможно да я осигури, като решава проблемите на бизнеса и на гражданите.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в Благоевград, където участва в дискусия, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото.

На какво учи „Битката за олиото“?

Утре се навършват 3 години и половина от битката при Кауфланд. Тя е по-известна като „Битката за олиото”. Показателна е не само за липсата на пазарно мислене, но и за пълното превъзходство на паническите настроения над разума у българина.

Закуската е храненето, което най-често повтаряме – и има логика: сутрините често са забързани, а наличието на готова опция улеснява деня. Но здравословно ли е всъщност да закусваме едно и също всеки ден?