Денят по диагонал – 11 септември 2025 г.

ЕЦБ не промени лихвите, депозитната остава 2 процента

ЕЦБ не промени лихвите, депозитната остава 2 процента

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти непроменени на второ поредно заседание на 11 септември, считайки инфлационния натиск за овладян, а икономиката за стабилна въпреки по-високите американски мита. Лихвата по депозитите остава 2% годишно, както прогнозираха болшинството анализатори, по основните операции за рефинансиране – 2.15%, и по краткосрочните кредитни операции overnight – 2.40 процента. Паричните стратези не дадоха насоки за бъдещите си действия и продължиха да подчертават, че ще вземат решения на всяко официално съвещание въз основа на постъпващите данни.

Даниел Терзиев, подкарал трамвая, помел 7 коли, остава в ареста

трамвая

Софийският апелативен съд потвърди определението на Софийския градски съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 22-годишния Даниел Терзиев, отговорен за дерайлирането на столичен трамвай.

Чужденци поставиха свински глави пред парижки джамии

Свински глави пред парижки джамии

Френската прокуратура съобщи, че чужденци стоят зад оскверняването на поне девет джамии в Париж и околностите му, където във вторник бяха намерени поставени свински глави. Според разследването те са били оставени „от чужди граждани, които веднага напуснали страната, с явната цел да предизвикат смут във Франция.“

Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, увери Желязков

Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, увери Желязков

„Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, налице са всички предпоставки процесът да премине плавно. За целта е важно да има стабилност и правителството прави всичко възможно да я осигури, като решава проблемите на бизнеса и на гражданите.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в Благоевград, където участва в дискусия, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото.

Ценовата чувствителност на българина клони към нула

българина, ценова чувствителност

На какво учи „Битката за олиото“?

Утре се навършват 3 години и половина от битката при Кауфланд. Тя е по-известна като „Битката за олиото”. Показателна е не само за липсата на пазарно мислене, но и за пълното превъзходство на паническите настроения над разума у българина.

Здравословно ли е да ядете една и съща закуска всеки ден?

Здравословно ли е да ядете една и съща закуска всеки ден?

Закуската е храненето, което най-често повтаряме – и има логика: сутрините често са забързани, а наличието на готова опция улеснява деня. Но здравословно ли е всъщност да закусваме едно и също всеки ден?

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

