Денят по диагонал – 11 септември 2025 г.

ЕЦБ не промени лихвите, депозитната остава 2 процента
Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти непроменени на второ поредно заседание на 11 септември, считайки инфлационния натиск за овладян, а икономиката за стабилна въпреки по-високите американски мита. Лихвата по депозитите остава 2% годишно, както прогнозираха болшинството анализатори, по основните операции за рефинансиране – 2.15%, и по краткосрочните кредитни операции overnight – 2.40 процента. Паричните стратези не дадоха насоки за бъдещите си действия и продължиха да подчертават, че ще вземат решения на всяко официално съвещание въз основа на постъпващите данни.
Даниел Терзиев, подкарал трамвая, помел 7 коли, остава в ареста
Софийският апелативен съд потвърди определението на Софийския градски съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 22-годишния Даниел Терзиев, отговорен за дерайлирането на столичен трамвай.
Чужденци поставиха свински глави пред парижки джамии
Френската прокуратура съобщи, че чужденци стоят зад оскверняването на поне девет джамии в Париж и околностите му, където във вторник бяха намерени поставени свински глави. Според разследването те са били оставени „от чужди граждани, които веднага напуснали страната, с явната цел да предизвикат смут във Франция.“
Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, увери Желязков
„Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, налице са всички предпоставки процесът да премине плавно. За целта е важно да има стабилност и правителството прави всичко възможно да я осигури, като решава проблемите на бизнеса и на гражданите.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в Благоевград, където участва в дискусия, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото.
Ценовата чувствителност на българина клони към нула
На какво учи „Битката за олиото“?
Утре се навършват 3 години и половина от битката при Кауфланд. Тя е по-известна като „Битката за олиото”. Показателна е не само за липсата на пазарно мислене, но и за пълното превъзходство на паническите настроения над разума у българина.
Здравословно ли е да ядете една и съща закуска всеки ден?
Закуската е храненето, което най-често повтаряме – и има логика: сутрините често са забързани, а наличието на готова опция улеснява деня. Но здравословно ли е всъщност да закусваме едно и също всеки ден?