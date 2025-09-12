Георг Георгиев обеща, че в рамките на четиригодишния мандат на кабинета визите за САЩ ще отпаднат

Министърът на външните работи Георг Георгиев заяви по време на парламентарния контрол, че визите за САЩ ще отпаднат в рамките на предстоящия четиригодишен мандат на правителството. Той отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Ангел Георгиев относно конкретни срокове, за които това може да се случи.

„Включването на страната ни в Програмата за безвизово пътуване на САЩ е основен външнополитически приоритет на правителството и отговоря на дългосрочните очаквания на обществото за облекчен достъп и мобилност. Реализирането на тази цел ще допринесе за улесняването на междуличностните връзки, включително с българската диаспора в САЩ, и ще създаде условия за благоприятни условия за активизиране на двустранния туристически, културен и икономически обмен между двете държави“, каза още Георгиев.

Той добави, че отпадането на визите не зависи от България и затова не може да се посочи конкретен срок.