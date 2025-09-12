„Булгартрансгаз“ и ОББ подписаха договор за финансиране на Вертикалния газов коридор

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Обединена българска банка“ АД подписаха договор за дългосрочен кредит в размер на 200 млн. лева (102.26 млн. евро) за целево финансиране на инвестиционни дейности по Вертикалния газов коридор. От страна на газопреносния оператор документът бе подписан от изпълнителния директор Владимир Малинов, а от ОББ – изпълнителните директори Добромир Добрев и Теодор Маринов.

Припомняме, че през месец юни тази година „Булгартрансгаз“ проведе процедура за избор на банка за финансиране на стратегическия проект за изграждане на Вертикален коридор на българска територия. Тя завърши при изключителен интерес като финансиращите институции предложиха ресурс, който надхвърли близо 8 пъти търсения и възлизаше на 781.8 млн. евро. Подписаният договор за кредит е със срок за погасяване, съобразен с мащаба на инвестицията и се предоставя при изключително благоприятни условия – лихвен процент под 2% на годишна база. На 10 септември Министерският съвет прие решение, с което се одобрява проектът на гаранционно споразумение между Република България и „Обединена българска банка“ АД във връзка с дългосрочния кредит между „Булгартрансгаз“ и ОББ за финансиране на проекта.

„Подписването на договора с Обединена българска банка е още един успешен етап по пътя към реализиране на ключовата за Европа инфраструктура на Вертикалния коридор у нас“, подчерта изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов по време на подписването. По думите му осигуряването на финансовия ресурс ще гарантира навременното завършване на проекта, който ще гарантира енергийната сигурност в региона.

Проектът „Вертикален газов коридор“ е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която цели да осигури сигурен, диверсифициран и устойчив пренос на природен газ в региона и да засили енергийната независимост на Европа.

На събитието присъстваха министърът на финансите Теменужка Петкова и министърът на енергетиката Жечо Станков.

С решение на Министерския съвет през септември 2025 г. са одобрени два проекта на гаранционни споразумения между Република България и „Обединена българска банка“, и „Инвестбанк“ АД. Министърът на финансите е упълномощен да ги подпише от името на Република България.

Възможността за издаване на държавни гаранции по нови заемни споразумения на „Булгартранзгаз“ ЕАД за финансиране на разширение на газопреносната инфраструктура на дружеството в размер до 625 млн. лв. е предвидена в Закона за държавния бюджет за 2025 година. Проектите от инициативата Вертикален газов коридор са обявени за национални обекти и обекти с национално значение с решение на Министерския съвет през 2024 година.