Microsoft и OpenAI променят условията на сътрудничеството си

Технологичният гигант Microsoft и OpenAI съобщиха в четвъртък (11 септември), че са подписали необвързваща сделка за нови условия на партньорството, която ще позволи на организацията за изкуствен интелект да се преструктурира в компания с цел печалба – нов етап в едно от най-значимите сътрудничества, стоящи зад бума около ChatGPT.

Подробности за новите търговски договорености не бяха разкрити, но компаниите заявиха, че работят по финализирането на окончателно споразумение. Това е крачка напред в продължителните преговори между OpenAI и Microsoft, като организацията за изкуствен интелект търси капитал при по-разпространена форма на управление и в крайна сметка планира да излезе на борсата, за да финансира развитието на изкуствен интелект.

Microsoft инвестира 1 милиард долара в OpenAI през 2019 г. и още 10 милиарда в началото на 2023 година. По предишното им споразумение технологичният гигант имаше изключителни права да продава софтуерните инструменти на OpenAI чрез облачната си платформа Azure и предпочитан достъп до технологиите на стартъпа.

Microsoft някога беше определен за единствен доставчик на изчислителна мощност на OpenAI, но тази година ограничи влиянието си, за да позволи на OpenAI да развие собствения си проект за дата центрове Stargate, включително подписването на дългосрочни договори с Oracle на стойност 300 милиарда долара, както и друго облачно споразумение с Google.

Microsoft, от своя страна, иска да запази достъпа си до технологиите на OpenAI, дори ако организацията за изкуствен интелект обяви, че моделите ѝ са достигнали човешко ниво на интелигентност – етап, който би прекратил настоящото партньорство според действащите условия. От OpenAI заявиха, че при настоящите условия неговото нестопанско звено ще получи повече от 100 милиарда долара – около 20% от оценката от 500 милиарда, към която се стреми компанията на частните пазари.

Компаниите не разкриха какъв дял от OpenAI ще притежава Microsoft, нито дали ще запази изключителен достъп до последните модели и технологии на организацията за изкуствен интелект. Пред OpenAI остават и регулаторни препятствия, тъй като генералните прокурори на Калифорния и Делауеър трябва да одобрят новата ѝ структура. Компанията се надява да завърши преобразуването до края на годината, иначе рискува да загуби милиарди финансиране, обвързано с този срок.

Microsoft и OpenAI също са конкуренти при някои продукти – от чатботове за потребители до AI инструменти за бизнеса. Microsoft работи и върху собствени AI модели, за да намали зависимостта си от технологиите на организацията за изкуствен интелект.