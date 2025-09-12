РЕГИСТРИРАЙ СЕ
САЩ издирват убиеца на Чарли Кърк, ФБР обяви награда от 100 000 долара

Чарли Кърк

Американските власти продължават мащабното издирване на извършителя на публичното убийство на популярния консервативен активист и съратник на Доналд Тръмп – Чарли Кърк. Той бе застрелян по време на среща със студенти и симпатизанти в университета Utah Valley – покушение, което шокира обществото в САЩ.

Департаментът за обществена сигурност на щата Юта разпространи кадри, показващи заподозрения да тича по покрива на сграда, след което да навлиза в гориста местност, където е намерено оръжието на престъплението – дългоцевна пушка с ръчно зареждане. В пълнителя са открити три неизстреляни патрона с гравирани антифашистки и про-транс послания, съобщи „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от БНР.

Според властите извършителят е млад мъж на възраст между 20 и 30 години, облечен в тъмни дрехи. Снимки от камерите за наблюдение го показват с черна тениска с американско знаме и орел, шапка с триъгълник, слънчеви очила и черна раница.

ФБР обяви награда от 100 000 долара за информация, която може да доведе до ареста му. От полицията призоваха гражданите да предават всякакви сигнали, тъй като не е ясно дали заподозреният все още се намира в щата Юта.

Ръководителят на Департамента за обществена сигурност Бо Мейсън заяви, че разследващите разполагат с добър видеозапис, който засега няма да бъде излъчен, но се използват технологии за лицево разпознаване.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс се срещна със семейството и близките на Кърк в Солт Лейк Сити и ги придружи до Финикс – родния град на активиста и седалище на оглавяваната от него организация Turning Point, където ще се проведе поклонението.

