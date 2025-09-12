САЩ издирват убиеца на Чарли Кърк, ФБР обяви награда от 100 000 долара

Американските власти продължават мащабното издирване на извършителя на публичното убийство на популярния консервативен активист и съратник на Доналд Тръмп – Чарли Кърк. Той бе застрелян по време на среща със студенти и симпатизанти в университета Utah Valley – покушение, което шокира обществото в САЩ.

Департаментът за обществена сигурност на щата Юта разпространи кадри, показващи заподозрения да тича по покрива на сграда, след което да навлиза в гориста местност, където е намерено оръжието на престъплението – дългоцевна пушка с ръчно зареждане. В пълнителя са открити три неизстреляни патрона с гравирани антифашистки и про-транс послания, съобщи „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от БНР.

Според властите извършителят е млад мъж на възраст между 20 и 30 години, облечен в тъмни дрехи. Снимки от камерите за наблюдение го показват с черна тениска с американско знаме и орел, шапка с триъгълник, слънчеви очила и черна раница.

ФБР обяви награда от 100 000 долара за информация, която може да доведе до ареста му. От полицията призоваха гражданите да предават всякакви сигнали, тъй като не е ясно дали заподозреният все още се намира в щата Юта.

Ръководителят на Департамента за обществена сигурност Бо Мейсън заяви, че разследващите разполагат с добър видеозапис, който засега няма да бъде излъчен, но се използват технологии за лицево разпознаване.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс се срещна със семейството и близките на Кърк в Солт Лейк Сити и ги придружи до Финикс – родния град на активиста и седалище на оглавяваната от него организация Turning Point, където ще се проведе поклонението.