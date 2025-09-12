СДВР задържа бойно оръжие, заглушители, патрони и дрога

Столичната дирекция на вътрешните работи проведе спецоперация в София и Перник, по време на която бяха заловени голям брой оръжия, наркотични вещества и оранжерия за отглеждането им.

Задържани са двама братя с множество криминални прояви. Служителите на СДВР са намерили множество наркотични вещества, вакуум машини и бойни оръжия със заличени номера, както и боеприпаси и специални заглушители.

Изследва се дали с тези оръжия са извършени престъпления в миналото.

Освен в столицата, в село в района на Перник е извършено претърсване на адрес, където е открита обособена наркооранжерия за канабис. Открити са растения и суха тревиста маса с тегло над килограм и 300 грама.