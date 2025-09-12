„Нахлуването на руски дронове тества сплотеността на НАТО“

Съобщенията от Полша за свалени руски дронове над нейна територия предизвикаха оживен дебат в европейската и американската преса. Коментатори анализират обстоятелствата около инцидента, спекулирайки как съюзниците на Полша в НАТО биха могли да реагират на инцидента. The Guardian и други медии оценяват инцидента с дрон в Полша.

The Wall Street Journal (Ню Йорк, САЩ)

Нахлуването на руски дронове в Полша тества отбраната и сплотеността на НАТО

Нахлуването на руски дронове в Полша бележи опасен нов етап в конфронтацията на Москва със Запада, тествайки съюзниците на НАТО и принуждавайки ги да пренасочат повече сили към източния фланг на блока. През последните месеци Русия все повече насочва поглед към историческия си съперник Полша. Руските дронове все по-често нарушават полското въздушно пространство, а през юли дипломатическата мисия на Варшава в Киев беше повредена при въздушен удар в Украйна.

Но нахлуването на дронове в Полша тази седмица бележи първия път, когато бойни самолети на НАТО се сблъскват с руски въздушни оръжия над територията на алианса.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Европа сама в съмнения

Тръмп реагира на свалянето на руски дронове на територията на НАТО с безпомощен пост. Това показва състоянието на западния алианс.

В сряда вечерта НАТО свали руски дронове над своята територия за първи път. Това никога не се беше случвало дори по време на Студената война. А какво казва по този въпрос американският президент, ръководителят на водещата сила на западния алианс, най-могъщата в света? „Какво, Русия наруши полското въздушно пространство? Е, това е!“ Какво е имал предвид Тръмп с тези две загадъчни изречения, е напълно неясно. Иска ли обяснение за случилото се там? Ядосан ли е на Путин? Предвижда ли предстояща война? Иска ли да развесели някого? Алианса или Путин?

За Тръмп би било лесно да демонстрира недвусмислено желание за сдържане в такъв стратегически важен момент; това дори не би подкопало усилията му по отношение на Украйна. Фактът, че не го направи, показва едно: Европа остава сама в съмненията си.

Polityka (Варшава, Полша)

Нашият страх е оръжието на Русия. Дронове летят над Полша заедно с пропаганда

Русия води война в съзнанието ни. Нейното оръжие е страхът, а целта ѝ е да ни накара да изоставим Украйна. В неочаквани ситуации дезинформацията, предназначена да предизвика определени емоции, може лесно да се разпространи. Обикновено това е, което иска кремълската пропагандна машина.

Super Express (Варшава, Полша)

Европа дава своя принос за помощта на Полша

След инцидента с руски дрон на 10 септември съюзниците предложиха своята помощ. Чехите бяха сред първите, които предложиха хеликоптери. Франция и Германия също обявиха конкретна военна помощ. НАТО подготвя „специално решение“. Съюзниците отговарят на руската провокация. В отговор на нарастващата заплаха от дронове, Полша също предприема стъпки за укрепване на отбраната си.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание след нахлуването на руски дрон в Полша

Много европейски страни обещаха помощ на Полша, включително и от Германия да засили военното си присъствие на източния фланг на НАТО. Но някои се съмняват, че нахлуването е било умишлена руска атака, а Доналд Тръмп е показал малка обществена подкрепа.