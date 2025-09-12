Вашингтон настоява за санкции на Г-7 срещу руската енергия, за да спре войната в Украйна

Вашингтон ще призове съюзниците си от Групата на седемте да наложат мита от 100% върху Китай и Индия за техните покупки на руски нефт в опит да убедят президента Владимир Путин да сложи край на войната си в Украйна. Американците също ще приканят страните от Г-7 да създадат правен механизъм за конфискуване на замразени държавни руски активи и да обмислят отчуждаването им или използването на главниците им за финансиране на украинската защита, пишело в предложение на Съединените щати, което са прочели репортери на агенция „Блумбърг“.

Огромният дял от обездвижените руски средства в размер на около 300 млрд. щ. долара се намира в Европа. Отделно, висши служители на американската администрация са обсъждали с европейски колеги идеята постепенно да се конфискуват замразените авоари на „Банк России“, за да се увеличи натискът върху Москва да влезе в преговори, твърдят добре информираните източници. В момента се използват единствено печалбите от управлението на тези активи за предоставяне на заеми на Украйна.

Канада, която в момента е ротационен председател на Г-7, е свикала среща на финансовите министри на групата в петък (12 септември), за да „обсъди допълнителни мерки за увеличаване на натиска върху Русия и ограничаване на военната им техника“, се казва в изявление.

Съединените щати предлагат вторични митнически ставки от 50% до 100% за Китай и Индия, а също и ограничителни търговски мерки както за вноса, така и за износа, за да се лимитира потокът от руска енергия и да се предотврати трансферът на технологии с двойно предназначение в Русия.

Говорител на Белия дом не е коментирал официално предложенията.

Американският президент Доналд Тръмп е уверил европейски представители, че е готов да наложи нови, всеобхватни мита на Индия и Китай, за да принуди Путин да седне на масата за преговори с Украйна, но само ако страните от Европейския съюз също го направят. Стопанинът на Белия дом е отправил това искане по време на среща с висши представители на Съединените щати и европейския блок през тази седмица и е казал, че Белият дом би бил готов също да приложи европейските налози на двете страни.

Поредната инициатива е сериозно предизвикателство, като се има предвид, че няколко държави в ЕС, включително Унгария, блокираха по-строги санкции, насочени към енергийния сектор на Русия. Подобни мерки изискват подкрепата на всички държави членки.

Предложението на Тръмп идва след като крайният срок, определен от Путин за провеждане на двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, изтече без да има индикация, че руският лидер е истински заинтересован от участие в лични мирни преговори. Вместо това Москва засили бомбардировките си в Украйна.