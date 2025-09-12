Kvikk Lunsj – шоколадът, превърнал се в символ на Норвегия

Норвежката компания за производство на шоколадови бонбони Freia предлага Kvikk Lunsj – нещо повече от обикновен шоколад – той е символ на норвежката култура и връзката ѝ с природата. Известен като „шоколадът за из път“, той придружава поколения норвежци в планините, по ски пистите и край лагерните огньове.

Създаден през 1937 г., Kvikk Lunsj бързо се превръща в неизменна част от традицията friluftsliv – живот на открито, и остава свързан с детски спомени, семейни излети и усещането за свобода. Всяка година се произвеждат около 60 милиона блокчета – средно по 11 десерта на човек, а червено-зелено-жълтата му опаковка е толкова разпознаваема, колкото и планините и фиордите на Норвегия.

Въпреки споровете около приликата му с британския KitKat и въпреки притесненията от собствеността на американски концерн, Kvikk Lunsj продължава да бъде „tursjokoladen“ – вкусът на приключенията и символ на норвежката идентичност.