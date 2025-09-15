РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Адванс Терафонд“ купи още 330 дка земеделска земя през август

Земеделска земя

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ  – най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната, увеличава инвестиционния си портфейл с имоти. То е продало през август 46 дка земеделски земи, но е закупило още 330 декара.

Така към края на осмия месец „Адванс Терафонд“ притежава общо 179 825 дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии, съобщават от агрофонда в своя месечен отчет.

Дружеството не обработва само своите имоти.

Под наем през стопанската 2024-2025 година са отдадени общо 152 237 дка земеделски земи

или 87.1% от земята, която може да се дава под аренда. Фондът, чиято дейност е свързана с купуване, отдаване под наем/аренда, окрупняване и продажба земеделски и урбанизирани земи в България, е подписало договори с 369 земеделски производители, които обработват и отглеждат зърнени и маслодайни култури.

Много важна причина за растеж на цените на земеделската земя е комасацията на отделните имоти.

На 1 октомври 2024 г. започна новата стопанска година. Очакваните приходи за стопанската 2024-2025 г. са 9 018 680 лв., отбелязват от публичното дружество. От тях авансово са събрани 29.6% от тази сума.

От „Адванс Терафонд“ показват добра събираемост на вземанията. За стопанската 2023-2024 г. във фирмената каса са влезли 9 585 557 лева (91.5%) от дължимите вземания, a за 2022-2023-а – почти цялата сума 8 088 519 или 99.5 процента.

Средната договорена рента в момента е в размер на 59.24 лв./дка

при 64.34 лв./дка през земеделската 2023/2024 година, но 56 лева през стопанската 2022-2023 година.

От началото на годината

цената на акциите на „Адванс Терафонд“ на „Българска фондова борса“ губи част от стойността си.

В момента книжата сделки има 2.95 лева за един брой. А това оценява компанията на 251 074 768 лева. Агрофондът е включен в базата ца изчисляване на всички български борсови индекси – SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT.

На проведеното редовно общо събрание на акционерите на Адванс Терафонд“ АДСИЦ беше решено да се изплати дивидент за 2024 г. на една акция от по 0.095 лева.

