Катар е домакин на среща на върха на Арабската лига и ОИС

Катар е домакин на среща на върха с участието на държави от Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество, свикана след като Израел атакува лидери на „Хамас“ в Доха миналата седмица. Целта е да се намери начин за ограничаване на действията на израелската армия.

Иран, който нападна военновъздушна база в Катар през юни, изпрати на срещата президента си Масуд Пезешкиан.

Катар отдавна служи като посредник в конфликти. Години наред страната е била домакин на политическото ръководство на „Хамас“ по искане на САЩ, осигурявайки канал за преговори.

Отделно днес американският държавен секретар Марко Рубио се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим, за да изрази загрижеността на Съединените щати относно нападението срещу Катар и да обсъди планираната нова офанзива на Израел в Газа.