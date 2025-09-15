„Алтернатива за Германия“ подобрява резултата си на изборите в Северен Рейн-Вестфалия

В най-населената федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия в Германия се проведоха местни избори. Дясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) значително подобри резултатите си в сравнение с изборите през 2020 г., според данни на регионалното Министерство на вътрешните работи.

Според официалните данни, Алтернатива за Германия е получила 16.4% от гласовете. Това е с 9.6% повече от предишните избори от това ниво през 2020 година. Така тя е на трето място след Християндемократическия съюз (ХДС) с 34% от гласовете и Социалдемократическата партия на Германия (СПД) с 25.1% от избирателите. Зелените са получили 11.7% от гласовете, Лявата партия е на пето място на изборите с 6.8%, следвана от Свободната демократическа партия на Германия с 3.3% от гласовете.

Общо 7 951 748 избиратели са участвали в местните избори.

Избирателната активност е била 56.8%,

уточниха от министерството.

През месец май Федералната служба за защита на конституцията на Германия призна AfD за „категорично дясно екстремистка“. Причината беше „продължаваща агитация срещу бежанци и мигранти“ и фактът, че партията „не признава германските граждани, емигрирали от мюсюлмански страни, за равноправни членове на обществото“.

Ведомството няма да спре да класифицира партията като дясно екстремистка организация, докато съдилищата не потвърдят законността на това определение. Германското министерство на правосъдието призова за проучване на възможността за забрана на „Алтернатива за Германия“.