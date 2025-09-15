Рекордно количество марихуана за близо 12 млн. лв., откриха на „Капитан Андреево“

Рекордното количество от близо 740 килограма марихуана, за над 11.8 млн. лв., откриха митничари на “Капитан Андреево” при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщават от Агенция “Митници”. Това е най-голямото задържано количество марихуана от началото на 2025 година.

Случаят е от 11 септември, когато на пункта пристига товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с немска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представил редовни документи за превозвания товар – фрезова машина.

При последвалата физическа проверка в предната част на товарното помещение са открити 20 кашона и 22 текстилни чанти, обвити с фолио, съдържащи 656 вакуумирани пакета със зелена тревиста маса.

При извършения полеви наркотест тя реагира на марихуана с общо тегло около 740 килограма, като стойността й е 11 826 880 лева по цени за нуждите на съдебната система.

От прокуратурата информират, че обвиняемият Н.К. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а днес (15 септември), предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ (дирекция „Митническо разузнаване и разследване“), отбеляза, че стойността на турския черен пазар на задържаната марихуана е многократно по-висока, както и че този тип психоактивно вещество е най-задържаният наркотик на границата с Турция. Освен това той отчете, че задържаното в този случай количество е най-голямото, откривано на ГКПП „Капитан Андреево“ през последните 15 години.