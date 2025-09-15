РЕГИСТРИРАЙ СЕ
През август не са произведени нефтопродукти от суров нефт, внос от Русия

нефт

С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска по чл. 1 от закона се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15–то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за август 2025 г. е в размер на 0 (нула) лева,

тъй като тя се определя върху нефтопродуктите, произведени на територията на България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, а съгласно получените от Агенция „Митници“ данни за август 2025 г. няма изведени от данъчен склад нефтопродукти с код по КН 27 10, произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия.

