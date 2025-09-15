На Стоковите борси и тържища не наблюдават съществена промяна в цените на основните хранителни продукти

Относителната стойност на потребителската кошница с основните храни остава същата, с незначителни изменения в цената на някои продукти, обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, цитиран от БНР. Той отчита, че тя дори поевтинява с 2 лева през последната седмица до 96 лева.

Поскъпване обаче се наблюдава при свинското и пилешкото месо, при киселото мляко и сиренето. В същото време цените на повечето плодове и зеленчуци се понижават на борсите у нас – поевтиняват краставици, моркови, зеле и чушки.

Яйцата, брашното и прясното мляко запазват цените си от миналата седмица.

Иванов добави, че при олиото прави впечатление лек ръст. Тъй като в България се очаква, че тази година реколтата няма да бъде много добра, предстои да се следят цените в Черноморския регион.

Все пак от комисията успокояват, че има достатъчно олио на европейския пазар, така че не би трябвало да се очаква сериозно повишение на цените.

Иванов уточни, че и в световен, и в европейски план в момента се наблюдава едно доста сериозно стабилизиране на цените, включително и на енергийните ресурси, както и добра осигуреност със стока. Той обаче предупреди, че от средата на октомври е възможно поскъпване на хранителните стоки.