Застраховка на дома срещу 18 стотинки на ден

Застрахователни компании и застрахователни брокери обединиха усилия и пуснаха комплексна застраховка на дома само срещу 64.43 лева или 32.94 евро.

Тя покрива дома и имуществото в него срещу кражба, пожар, земетресение, природни бедствия, щети при ВиК аварии, наводнения, причинени от съседи, токов удар и късо съединение.

При най-евтиния пакет се покриват щети по жилището до 45 000 лв., както и щети от земетресение на същата стойност.

Направени са четири пакета, като при най-скъпия цената е под 200 лева и покрива щети по дома за до 120 000 лева, в резултат на земетресение – до 100 000 лева и от наводнение – до 35 000 лева.

Плащат се щетите от кражба чрез взлом до 9 000 лв. и кражба чрез техническо средство до 6 000 лева.

За сключването на застраховката не се изисква оглед на жилището. Не е необходим и опис на имуществото за покритие „Кражба чрез взлом”.

Обезщетенията се определят спрямо пазарните цени на имуществото, отчитайки вида и качеството му към момента на настъпване на застрахователното събитие. Застрахователят дава 10% отстъпка при поръчка онлайн.

Можете да застраховате и велосипедите на вашето семейство срещу кражба и повреда при ПТП с покритие от 100 до 5 000 лв., на цени от 20.00 лв. / 10.23 € на година

За събития, различни от кражба, трябва да се уведоми застрахователят писмено в 3-дневен срок. При кражба – срока за уведомяване е до 24 часа.

Природните бедствия и техническите аварии зачестяват, но нивото на имуществената застраховка в България остава тревожно ниско. Това алармира Асоциацията на българските застрахователи в информационна кампания, насочена към домакинствата и бизнеса.

Според последните данни едва около 10% от жилищата у нас са застраховани, въпреки че страната попада сред уязвимите към природни бедствия региони в Европа.