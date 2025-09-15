РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Хванаха 47-годишен чирпанлия с 2 кила марихуана

марихуана

Полицаи от РУ-Чирпан откриха над 2 кг марихуана след проверка на автомобил. Колата била управлявана от 47-годишен мъж. Полицаите намерили в автомобила около 30 грама суха марихуана, след което отишли да проверят и имотите на мъжа в село Горно Белево.

Извършена е проверка в два частни дома, обитавани от мъжа, където са намерени найлонови пликчета, съдържащи суха зелена тревиста маса  с общо тегло 2 кг и 230 грама. Изготвената експертиза установява, че иззетото вещество е марихуана.

Мъжът е задържан. Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

