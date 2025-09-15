Румъния извика руския посланик заради дрона във въздушното ѝ пространство

Румънското външно министерство извика в неделя руския посланик в Букурещ Владимир Липаев, след като руски дрон наруши румънското въздушно пространство при атака в съседна Украйна, съобщи ведомството, цитирано от румънски медии.

Румънската страна изрази острия си протест срещу този неприемлив и безотговорен акт, който представлява нарушение на румънския суверенитет, се посочва в прессъобщение на румънското външно министерство.

„Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност. От руската страна беше поискано незабавно да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения на румънското въздушно пространство. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници и с други държави членки на Европейския съюз“, се посочва още в съобщението.