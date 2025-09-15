Радев за колите на НСО: Президентството е единствената държавна институция без служебни автомобили

„Всяка регионална дирекция, на което и да е министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива – е единствената държавна институция, която няма.“ Така президентът Румен Радев коментира пред медиите предложените промени, чрез които да отпадне функцията на Националната служба за охрана (НСО) да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Държавният глава участва в откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-о Основно училище „Стоян Заимов“ в София.

Президентът заяви, че няма възражения Националната служба за охрана (НСО) да не отговаря за транспорта на президентската администрация, но подчерта, че в такъв случай трябва да бъде осигурен необходимият бюджет, автомобили и шофьори. Той смята, че предложените законови промени са опит за създаване на изкуствено противопоставяне. Радев допълни, че няма намерение да се занимава с подобни злободневни теми, нито с действията на други министерства, които според него са замесени в неистини. По отношение на изказването на Бойко Борисов, че магистрала „Хемус“ ще струва двойно, президентът изрази съгласие, като добави, че това се дължи на факта, че първото плащане е „изтекло в чували“.

В речта си по случай откриването на учебната година, Радев подчерта, че всички успехи в съвременната история на България се дължат на образования и посветен на свободата и просветата народ. Той изтъкна, че образованият народ е устойчив на манипулации и демагогия. Според него най-голямото предизвикателство пред страната е да осигури достойно бъдеще, което е немислимо без качествено образование.