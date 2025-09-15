Папа Лъв критикува богатството на Илон Мъск: „Имаме сериозен проблем“

Папа Лъв XIV е наясно с предложението на Tesla за компенсационен пакет за главния изпълнителен директор Илон Мъск и има какво да каже. Според него потенциалният трилионен бонус за Мъск е символ на глобалното неравенство.

В първото си медийно интервю след възкачването на папския престол, публикувано в неделя от Crux – новинарски сайт за Ватикана и Католическата църква, Папа Лъв критикува нарастващото неравенство в богатството, подхранвано според него от огромните корпоративни възнаграждения.

Той посочва, че преди 60 години изпълнителните директори са получавали може би 4–6 пъти повече от своите работници, докато днес, според последните данни, които е видял, това съотношение е 600 към едно.

„Вчера излезе новината, че Илон Мъск ще стане първият трилионер в света. Какво означава това и за какво става дума? Ако това е единственото, което вече има стойност, тогава сме в голяма беда“, казва папата.

По-рано този месец бордът на Tesla предложи компенсационен пакет от 1 трилион долара за Мъск. Огромната сума е обвързана с постигането на амбициозни „оперативни цели“, включително увеличаване на пазарната стойност на Tesla до 8,5 трилиона долара, продажба на около 12 милиона автомобила през следващото десетилетие и внедряване на един милион роботаксита.

Председателката на борда на Tesla – Робин Денхолм, заяви в интервю за CNBC, че този „смайващ“ пакет и дръзките цели са създадени, за да задържат вниманието на Мъск върху бъдещето на Tesla. Тя подчерта, че ако той не изпълни целите, няма да получи нищо.

Акционерите ще гласуват за пакета на годишното събрание на компанията през ноември.

Папа Лъв направи коментарите за заплащането на Мъск в отговор на въпрос за нарастващата поляризация както в Католическата църква, така и в обществото като цяло. Той определи неравенството в богатството като движеща сила на тази поляризация.

„Към това добавете и няколко други фактора. Един, който според мен е много значим, е непрекъснато разширяващата се пропаст между доходите на работническата класа и парите, които получават най-богатите“, отбеляза той.

През юни, по време на среща на върха със световни лидери и политици, организирана от Католическата църква, Папа Лъв призова за по-справедливо разпределение на ресурсите:

„Това би означавало например работа за преодоляване на недопустимата непропорционалност между огромното богатство, концентрирано в ръцете на малцина, и бедните по света. Този дисбаланс поражда ситуации на трайна несправедливост, които лесно водят до насилие и, рано или късно, до трагедията на войната“.

Кардинал Робърт Превост, родом от Чикаго, стана Папа Лъв XIV през май. 69-годишният духовник е първият папа, роден в САЩ, като има и перуанско гражданство.

