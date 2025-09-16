РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Министерството на финансите продаде 7-годишни ДЦК за 300 млн. лева

България успешно пласира облигации за над 7 млрд. евро на международните пазари

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 25 210/29.01.2025 г. (седемгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 29 януари 2032 г., съобщиха от централната банка. Министерството на финансите преотвори тази емисия, която беше пусната в обращение на проведения на 27 януари 2025 аукцион. Тя е деноминирана в лева и е с годишен лихвен купон от 3.25 процента.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 15 септември аукцион, с което достигна 1.4 млрд. лв. номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3.25 процента.

Датата на плащане за одобреното количество е 17 септември. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 446 161 660 лв.,

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 81 855 830 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.49. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.89 лв. на 100 лв. номинал.

Отчетеният според спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 85 базисни точки.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 81 855 830 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, уточняват от Българската народна банка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени