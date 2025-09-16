Министерството на финансите продаде 7-годишни ДЦК за 300 млн. лева

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 25 210/29.01.2025 г. (седемгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 29 януари 2032 г., съобщиха от централната банка. Министерството на финансите преотвори тази емисия, която беше пусната в обращение на проведения на 27 януари 2025 аукцион. Тя е деноминирана в лева и е с годишен лихвен купон от 3.25 процента.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 15 септември аукцион, с което достигна 1.4 млрд. лв. номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3.25 процента.

Датата на плащане за одобреното количество е 17 септември. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 446 161 660 лв.,

в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 81 855 830 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.49. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.89 лв. на 100 лв. номинал.

Отчетеният според спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 85 базисни точки.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 81 855 830 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, уточняват от Българската народна банка.