Прокуратурата задържа 16-годишен заради грабеж в центъра на София

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишния К. К. за грабеж, при който той е заплашил с нож 17-годишен младеж в центъра на София, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

С постановление на наблюдаващ прокурор К. К. е задържан за срок до 48 часа, като предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.

Случаят е от вчера (15 септември), когато в района на подлеза на метростанция „Сердика“, обвиняемият К. К. като непълнолетен, но разбиращ значението на извършеното, е отнел 150 лева от друго на момче, година по-голям от него, като е използвал заплаха с думите: „Давай парите, едно намушкване и си дотам“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.