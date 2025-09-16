„Топлофикация София“ с нови загуби и растящи дългове

Състоянието на „Топлофикация София“ продължава да се влошава. За първото тримесечие на годината дружеството е отчело загуба от 133 млн. лв., въпреки че това е периодът с най-голямо потребление на парно. Това коментира във „Фейсбук“ финансовият експерт и бивш съпредседател на „Зелено движение“ Владислав Панев.

За сравнение, през същия период на 2024 г. „Топлофикация“ е имала печалба от 65 млн. лв., което се смята за нормално при високо потребление. Панев посочва, че тази година негативният резултат се дължи на намалени приходи от субсидиите към Фонда „Сигурност на енергийната система“.

„Топлофикациите“, които произвеждат топлинна и електрическа енергия, се субсидират като „високоефективни“. Миналата година столичното предприятие е било подпомогнато с около 120 млн. лев. от фонда СЕС, но сега субсидията е намалена драстично, шесткратно, с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране“, обяснява Панев. Той посочва, че в същото време други предприятия, като свързвания с Христо Ковачки ТЕЦ „Брикел“, продължават да получават значителни премии, докато за „Топлофикация-София“ финансирането е силно ограничено.

От Столичната община съобщават още по-тревожни данни за финансовото състояние на „Топлофикация София“. По думите на Прошко Прошков, председател на икономическата комисия в Столичния общински съвет, дълговете на дружеството към „Булгаргаз“ са достигнали 1,75 млрд. лв., а към Българския енергиен холдинг – около 780 млн., което прави обща задлъжнялост от приблизително 2,5 млрд. лева.

Прошков подчертава, че е необходим реалистичен финансов план, който да позволи обслужването на дълговете, без да застрашава инвестиционната програма на дружеството. Сред планираните проекти са изграждане на паро-газови инсталации за значително по-ефективно производство на електроенергия, както и нови топлопроводи. По думите му се водят преговори със Световната банка за осигуряване на консултантска помощ и за привличане на инвеститори.