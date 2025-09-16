В Доходното здание в Русе отбелязват 200 години от рождението на Йохан Щраус-син

Тази вечер, от 19.00 часа в Голямата зала на Доходното здание – в Държавната опера в Русе ще има специален концерт, посветен на 200-годишнината от рождението на австрийския композитор Йохан Щраус-син (1825–1899), успял да превърне валса от обикновен народен танц в елегантна игра.

Диригент ще е маестро Димитър Косев, който е виенски възпитаник.

Йохан Щраус-син, наричан „Кралят на валса“ е забележителна фигура в музиката на Австрия от XIX век. Той е автор на над 500 валса, полки, маршове, както и на голям брой оперети.

Йохан Баптист Щраус е син на Йохан Щраус-баща и първата му съпруга Мария Анна Щрайм. Двамата по-малки братя в семейството, Йозеф и Едуард Щраус, също стават композитори. Йохан Щраус-баща иска да предпази децата си от музикална кариера, въпреки че всички те проявяват талант. За Йохан е предвидено бъдеще на държавен служител и от 1841 г. той се обучава за счетоводител, но подкрепян от майка си, тайно посещава уроци по цигулка.

През 1844 г. младият музикант прави дебют със свой малък оркестър, независим от оркестъра на баща си, изпълнявайки свои произведения. Критиците и пресата единодушно признават неговия успех.

Той композира и редица патриотични маршове, посветени на император Франц Йозеф I, вероятно за да се хареса в очите на новия монарх, възкачил се на австрийския трон след революцията от 1848 година.

Славата и известността на Йохан Щраус-син в крайна сметка надминават тези на бащата и той става един от най-популярните композитори от епохата. Обикаля с оркестъра си цяла Австрия, Полша и Германия, пътува и до САЩ.

През 1853 г. поради постоянното умствено и физическо натоварване, Щраус претърпява нервен срив. По съвет на лекарите, той се оттегля от сцената за известно време, през което по-малкият му брат, Йозеф временно поема ръководството на оркестъра.

През 1864 г. композиторът се среща с Жак Офенбах, който го окуражава да композира оперети. Първата от тях е „Индиго и четиридесетте разбойници“ (1871), а три години по-късно се ражда оперетата „Прилепът“.

През следващите години Йохан Щраус работи все по-интензивно в областта на музикално-сценичните жанрове и създава цяла поредица от оперети: „Калиостро“ (1875), „Копринената кърпичка на кралицата“ (1880), „Една нощ във Венеция“ (1883), „Цигански барон“ (1885), „Виенска кръв“ (1899) и други. През 1892 г. във Виена е поставена неговата комична опера „Рицарят Пацман“, а балетът „Пепеляшка“ остава незавършен, поради смъртта на автора през 1899 г.

Някои от най-известните произведения на Йохан Щраус-син са валсовете „На хубавия син Дунав“, „Императорски валс“, „Приказки от Виенската гора“, Пролетни гласове“, полките „Трич-Трач, „Пицикато“, „Ана“.