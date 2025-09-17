РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бизнесът ще бъде защитен при въвеждането на еврото

Зам.-министър Дончо Барбалов

Въвеждането на еврото е една от приоритетните теми в момента. В Министерството на икономиката и индустрията следим определен брой стоки, които са разходогенериращи за бизнеса, както и лихвените проценти. За сега не отчитаме условия, които да водят до някакви притеснения. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на десетата кръгла маса „Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор“.

Той подчерта, че заедно с Европейската комисия се работи за защита на европейския бизнес, който е подложен на натиск от вноса на стоки на дъмпингови цени. „Ние се стремим да защитим българския интерес. Гледайте на нас като на съюзник и мислете как можем да презентираме вашата дейност в други държави“, каза заместник-министър Барбалов.

По време на конференцията той подчерта, че в днешния динамичен бизнес климат, е необходимо фирмите да бъдат гъвкави, иновативни и ефективни, за да останат конкурентоспособни и да постигнат устойчив растеж.

По негови думи опитът, който е натрупан в страната ни, може да се приложи и в други държави. „Министерството на икономиката и индустрията, заедно с търговските представители зад граница ще експортира българския бизнес и услуги“, каза още той.

