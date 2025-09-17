Заради отвод на съдиите, във Варна направиха шествие в защита на Благо Коцев

Поддръжници на задържания кмет на Варна Благомир Коцев направиха шествие тази вечер в негова защита. Те се събраха пред сградата на общината в морската столица, след което – малко по-късно – тръгнаха в посока Съдебната палата.

Протестиращите бяха възмутени от обявения по-рано днес отвод на съдиите по делото „Коцев”.

По-конкретно съдебният състав, определен за разглеждане на жалбата на Благомир Коцев срещу решението на Софийския градски съд (СГС) от 12 септември да не измени мярката от „задържане под стража“, си направи отвод от делото. Така заседание в четвъртък няма да има, съобщи БТА.

Предстои да се избере нов съдебен състав, а заседанието най-вероятно ще е другата седмица.

Според състава – Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – във връзка със случая „Благо Коцев“ се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки съдия, ангажиран с разглеждането му.

Тримата съдии отбелязват, че стремежът да се избегне на всяка цена задържането на обвиняемите, без оглед налице ли е основание за такова задържане, е ясно видим и от поведението на част от защитниците.

Те допълват, че квалификации като „зависими“, „бухалки“, „некомпетентни“, „послушни“, и др., са тиражирани многократно от някои от защитниците на обвиняемите. Те отбелязват и че такива има спрямо съдията, постановил първоинстанционния съдебен акт.

Изразеното негативно лично отношение към членовете на състава и многократно лансираното тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“ задължава съдебния състав, въпреки липсата на такива, да си направи самоотвод от разглеждането на делото, за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост.

На фона на този отвод протестиращите днес във Варна, които излязоха за девети път в подкрепа на кмета си, настояха, че Благомир Коцев е невинен и трябва да бъде пуснат на свобода.

Те завършиха шествието си пред Съдебната палата, където включиха фенерите на телефоните си и символично „осветиха съдебната система“.