Чуждестранни инвеститори в щатски активи търсят защита срещу колебанията на долара

Чуждестранните инвеститори в американски активи се втурнаха да търсят защита срещу колебанията в щатския долар. Рязкото увеличение на хеджирането на доларовите позиции и на застрахователната активност е допринесло за масовите продажби на зелени пари през тази година, които ги обезцениха с над 10% към кошницата от основните им валутни конкуренти, твърдят анализатори.

Хеджираните инвестиции в щатски облигации и акции надхвърлят незастрахованите за първи път от четири години насам, според анализ на „Дойче банк“, в резултат на рязък обрат след избирането на Доналд Тръмп за президент през ноември 2024-а. „Чужденците може да са започнали да купуват отново американски активи, но не искат позиции в долари, които вървят с това“, отбелязва стратегът на германския банков лидер Джордж Саравелос. И добавя, че тези инвеститори „премахват експозицията си към долар с безпрецедентна скорост“.

Това поведение помага да се обясни очевидния парадокс на американските пазари след рязката разпродажба, предизвикана от митата от Тръмп, обявени в „Деня на освобождението“ през април: как акциите на Уолстрийт отбелязаха бурно завръщане, без да предизвикат възстановяване на долара. Около 80% от средствата в размер на приблизително 7 милиарда долара, които са се влели в чуждестранни фондове за търговия с акции в САЩ през последните три месеца, са били в резултат на хеджиране, според анализа на „Дойче банк“. Този дял е бил около 20% в началото на годината.

Подобно хеджиране означава, че инвеститорите са изцяло подвластни на движенията в цената на актива, а не на каквато и да било промяна на курса между долара и местната им валута, въпреки че трябва да платят за тази привилегия. Увеличението на хеджиращата активност, според анализатори, е допринесло за разпродажбата на долара пред тази година и на обезценяването му с над 10% спрямо кошницата от основните му конкуренти, включително еврото и британската лира. Този срив изкачи еврото над 1.18 щ. долара на 16 септември, а в 13.16 ч. българско време на 17 септември котировката беше 1.1835 долара за едно евро – четиригодишен максимум.

Мениджъри на фондове твърдят, че клиентите са склонни да запазят позициите си в акции на щатски компании на фона на бума на изкуствения интелект, но не и да поемат риска, свързан с долара. Арун Сай, старши стратег за управление на активи в Pictet Asset Management, заяви, че швейцарската компания е увеличила застраховането американските си акции срещу долара въз основа на допускането, че доларът е в „траен мечи пазар“.

Проучване на „Банк ъф Америка“ сред мениджъри на глобални фондове през септември показа, че 38% от инвеститорите се стремят да увеличат застрахованите си позиции срещу по-слаб долар, в сравнение с едва 2%, които искат да се хеджират срещу по-силни зелени пари. „Това не е момент „продай Америка“… а „хеджирай долара“, коментира Мийра Чандан, един от двамата ръководители на глобалната валутна стратегия на „Джей Пи Морган“. Слабите икономически данни, които свалиха зелените пари под последния му търговски диапазон, биха могли да предизвикат нова вълна от валутно застраховане, допълва тя и отбелязва, че това ще задълбочи слабостта на долара.

Докато инвеститорите в облигации обикновено се опитват да хеджират валутната си експозиция, за да избегнат големи колебания в доходността на вложенията, които по правило трябва да са с по-нисък риск, това е по-малко популярна стратегия сред инвеститорите в акции. Анализатори напомнят за времето когато цените на акциите и валутните печалби са били в положителна корелация, помогнала за укрепването на долара. Тази връзка обаче се разпадна през 2025-а, тъй като доларът беше повлечен надолу от опасенията за американската икономика и политиката на Тръмп. Базовият щатски борсов индекс S&P 500 се е повишил с 12% в доларово изражение през тази година, но е с 2% по-нисък в евро.

Пенсионните фондове в редица страни, включително Австралия и Дания, все повече хеджират експозицията си в долари. Датските пенсионни фондове намалиха незастрахованите си позиции в зелени пари с около 16 милиарда долара в края на юни – до 76 милиарда долара, според анализ на френската „БНП Париба“. Нидерландските им колеги пък увеличиха активността си в тази посока в началото на годината.

Банката за международни разплащания посочи в доклад през юни, че валутното хеджиране от институции извън Съединените щати има „важен принос“ за слабостта на долара през април и май и предположи, че инвеститорите от Азия са изиграли значителна роля.

Камакшя Триведи – главен валутен стратег в „Голдмън Сакс“ – пък заяви, че падащата цена на щатската парична единица може да насърчи азиатските инвеститори да предприемат по-активно валутно застраховане, което от своя страна да предизвика по-нататъшен спад на долара.