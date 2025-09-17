Йордан Цонев обяви, че ПП-ДБ не могат да искат вот на недоверие, а правосъдният министър видя противоречие в мотивите им

Вот на недоверие може да иска всеки, но не и вие – защото така наречената демократична десница или разградска десница – не помня брандовете, с които се представяхте, след като разбихте СДС – но вие нямате нищо демократично. Това обяви Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ по време на дебатите по вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков във връзка с вътрешната сигурност, правосъдието и „завладяната държава“, внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“.

Той уточни, че конкретно никого не обвинява, а говори за цялата общност, защото я познавал добре. Според него обаче от ПП-ДБ нямат качествата да съдят другите и да искат вот на недоверие за завладяваната държава, защото цялата им история била опит на Прокопиев и кликата му да завладеят държавата.

„Но това не се случва благодарение на нас и на Делян Пеевски и няма да се случи„, подчерта Йордан Цонев.

По отношение на критиките за неспазването на върховенството на закона, Цонев заяви, че за това говорят тези, които са потъпквали Конституцията и са газели закона, като постави въпроса дали върховенство на закона е арестът на лидера на опозицията, визирайки Бойко Борисов.

Във връзка с легитимното упражняване на власт той попита в кой случай вносителите на вота са упражнявали власт легитимно.

По отношение на провала в сектор правосъдие и акцента върху закона „Магнитски“ Йордан Цонев отбеляза, че санкцията на Делян Пеевски по „Магнитски“ е лъжа, измислена и манипулирана от семейство Прокопиеви, благодарение на техни семейни връзки с определени кръгове от американската администрация и с един мислител.

Накрая Йордан Цонев се обърна към ПП-ДБ с думите, че техният протест, като инструмент за сваляне на правителства, е в миналото.

Правосъдният министър Георги Георгиев взе отношение към мотивите, отбелязвайки, че в частта „Правосъдие“ те са оскъдно малко и обидно неаргументирани.

По думите му 14 страници от общо 80 са посветени на проблемите на правосъдието, като по-конкретно той бе категоричен, че при написването им не е ползван ChatGPT, но в обем от три страници са били преписвани цитати от доклади на Европейската комисия. Още три страници били в рубриката „Нероден Петко“, а още 4 страници – съчинения по картинка.

Георгиев отбеляза, че в мотивите за вота на недоверие се цитират препоръки на ЕК от Доклада за върховенство на правото в България, като са подбрани само отрицателните, които са били и в предишните доклади от 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и 2025 г. и са пропуснати няколко важни констатации за приноса на кабинета „Желязков“.

„Изключително важна критика е, че кабинетът „Желязков“ не е предложил да отпадне един текст от член 10 от Закона за противодействие на корупцията – като мярка за битката за завладяната държава“, отбеляза министър Георгиев. По този повод той добави, че държи в ръцете си разпечатка от гласуване от 20 септември 2023 г. и то е тъкмо по член 10 от Закона за противодействие на корупцията, при което „За“ него своя глас били дали 58 народни представители от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

На следващо място правосъдният министър атакува обстойно цитираните изявления на отстранения поради разследвания срещу нея европейски делегиран прокурор – Теодора Георгиева. Георги Георгиев уточни, че си е позволил да се обърне с официално запитване към европейския главен прокурор – Лаура Кьовеши – дали в момента Европрокуратурата получава необходимата помощ от българските разследващи органи, от българското министерство на вътрешните работи и от министерството на правосъдието.

Отговорът бил, че понастоящем Европрейската прокуратура няма основание да посочи липсата на добро сътрудничество от страна на българските власти. Освен това било посочено, че колегията на Европейската прокуратура е решила на 24 юли 2025 г. спрямо Теодора Георгиева да бъде удължено временното й отстраняване, като в скоро време предстои административното разследване срещу нея да приключи. По този повод правосъдният министър обърна внимание на вносителите на вота от ПП-ДБ, че те трябва внимателно да си проучват източниците и авторитетите, на които се позовават.

Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ разкритикува вносителите на вота, че се позовават на слухове и използват формулировки от типа „както е известно“, „както се знае“, „налице са слухове“ – все неща, които по думите му са белег на сериозна политическа безпомощност.