Най-добрите футболни клубове в света са похарчили 29.5 млрд. евро за нови играчи

Изследователската компания CIES Football Observatory изчисли колко е струвало на 100-те най-добри футболни клуба да сформират настоящите си състави. Цифрата е потресаваща: почти 29.5 милиарда евро.

Най-скъпите състави, както може би се досещате, принадлежат на отбори от най-богатата лига в света – Английската Висша лига. „Челси“ похарчи най-много за сформиране на първия си състав. Освен лондончани, четири други отбора от Английската Висша лига са надхвърлили границата от 1 милиард евро.

Според Футболната обсерватория на CIES, която е изчислила разходите за изграждане на „ядрото“ на 100-те най-добри клуба в света (включително както трансферни такси, така и потенциални бонуси, като последните са включени независимо дали са били реално платени),

„Челси“ е похарчил 1.31 милиарда евро за придобиване на играчи за стартовия си състав.

Интересното е, че една десета от тази сума е похарчена за придобиване само на един играч: през 2023 г. столичният клуб плати на „Брайтън“ общо 134 милиона евро за еквадорския халф Моисес Кайседо. По това време това беше рекорд във Висшата лига. Той беше счупен миналото лято, след като „Ливърпул“ придоби Александър Исак от „Нюкасъл“ за 144 милиона евро.

Заслужава да се отбележи, че

горната половина на класацията е доминирана от отбори от Висшата лига.

Това не е изненадващо, като се има предвид ентусиазмът, с който най-богатата футболна лига в света харчи пари. Например, само през летния трансферен прозорец през 2025 г. клубовете от Висшата лига похарчиха рекордните 3.54 милиарда евро, надминавайки предишния си рекорд от 2023 г. с почти 750 милиона евро. В топ 10 има седем английски отбора. Всъщност клубовете от Висшата лига заемат първите шест места.

След „Челси“ са два гиганта от Манчестър. „Манчестър Сити“ е похарчил 1.13 милиарда евро, докато „Манчестър Юнайтед“ е похарчил 1.07 милиарда евро. След него е „Ливърпул“ с 1.06 милиарда евро, „Арсенал“ – с 1.001 милиарда евро и „Тотнъм“ – с 974 милиона евро. Последният на косъм не успя да се присъедини към елитния клуб от отбори, които са похарчили поне 1 милиард евро за своите състави.

И едва на седмо място е настоящият победител в Шампионската лига – ПСЖ,

с 873 милиона евро. „Реал“ – Мадрид е следващият с 854 милиона евро, а „Нюкасъл Юнайтед“ е девети с 816 милиона евро. Позицията на английския отбор очевидно можеше да бъде много по-висока. Ако беше възможно, собственикът на клуба – държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия Public Investment Fund, просто щеше да го залее с пари. Правилата на Висшата лига и УЕФА, ограничаващи инвестициите на собствениците в клубове, обаче пречат на това да се случи бързо.

Накрая, „Атлетико“ – Мадрид допълва челната десетка, със значителна разлика от деветото място. Те похарчиха само 572 милиона евро за своя отбор.

Общо 100-те клуба, включени в класацията, са похарчили 29.42 милиарда евро за стартовите си състави. Това е значително повече, отколкото в класацията от 2024 г. (26.23 милиарда евро). Освен това, почти 33% (9.67 милиарда евро) от всички разходи в новата класация са похарчени за отбори от топ 10.