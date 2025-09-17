РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нов правилник оптимизира дейността на Държавен фонд „Земеделие“

кабинет, Държавен фонд "Земеделие"

Проект на нов устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“ публикува за обществено обсъждане ресорното министерство. Поставените цели са по-висока ефективност, която да подобри и ускори процеса по разглеждане на заявления за подпомагане от бенефициери и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове и от националния бюджет.

През Разплащателната агенция минават средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране в земеделието“, Европейки фонд за морско дело и рибарство, както и националното финансиране за сектора. С въвеждането на ново звено „Европейско сътрудничество и комуникация“ се очаква значително подобрение в координацията с европейските институции, повишаване на институционалната видимост на фонда, както и в навременния обмен на информация, необходим за ефективното управление на европейските средства.

