Все повече жени заемат ръководни позиции в България, но разликата в заплащането остава

Броят на жените на ръководни позиции в България се увеличава. Toва показва Докладът за равнопоставеността на жените и мъжете за 2024 година, одобрен от правителството. През 2024-та те са достигнали 79 000, с 11 000 повече от предходната година, което е ръст от над 16%. Значително се увеличава и броят на работодателите жени – до 43 300, или с близо 22% повече от 2023 година.

Въпреки това разликата в заплащането между половете остава – през 2023 година жените са получавали с 13,1% по-малко от мъжете. Средният осигурителен доход през 2024 година е бил 1655,50 лева, като за мъжете е с 5,2% по-висок. Разлики се наблюдават и при пенсиите – средно 1054,36 лева за мъжете срещу 870,40 лв. за жените, но дамите получават пенсия средно със седем години по-дълго.

Докладът отчита напредък по пет ключови области: равнопоставеност на пазара на труда и икономическа независимост, намаляване на разликите в доходите, по-голямо участие в процесите на вземане на решения, борба с насилието и подкрепа на жертвите, както и преодоляване на стереотипите и сексизма.