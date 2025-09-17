Бившият пентхаус на Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл в Ню Йорк отново на пазара за 40 млн. долара

Бившият пентхаус на Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл в Трибека, Ню Йорк, отново е на пазара за 39.995 милиона долара. Двойката е първият собственик след преобразуването на историческата сграда от 19-ти век в апартаменти и е платила около 20.18 милиона долара за имота.

Звездната двойка е притежавала пентхауса в Трибека от 2017 до 2021 г., продавайки го за 29 милиона долара на анонимен купувач, свързан с други високобюджетни сделки с недвижими имоти, показват регистрите.

Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл са първите собственици на пентхауса след като историческата сграда от 19-ти век, която някога е била фабрика за подвързване на книги, е преобразувана в апартаменти. Те са платили около 20.18 милиона долара. Дуплексът е един от осемте пентхауса, които заемат последния етаж на осеметажната сграда. Интериорът обхваща около 492 кв. метра, а терасата обгръща още 246 кв. метра, според обявата на Noble Black, Matthew Mackay and Cory Cahlon of Corcoran.

Сред удобствата са закрит басейн с турски бани, фитнес с йога и пилатес студия, инфрачервена сауна, винарска стая, покривна тераса и гараж с двойна порта. Сградата е била дом и на други знаменитости като Джейк Джилънхол, Хари Стайлс, Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс.