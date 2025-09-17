Volvo изтегля 1300 автомобила поради проблеми с предпазните колани

Volvo Cars обявява изтегляне на автомобили поради проблеми с предпазните колани. Компанията е пионер в технологията за предпазни колани. Нейният инженер, Нилс Болин, разработва модерния триточков колан през 1959 г., спасявайки милиони животи по целия свят.

Въпреки това, дори автомобилни производители с такава репутация могат да имат проблеми. Volvo обяви изтегляне на повече от 1300 автомобила в САЩ поради предпазни колани, които може да не се задействат правилно при инцидент.

От Volvo обясниха, че изтеглените автомобили може да са оборудвани с обтегачи на предпазните колани с дефектна торсионна щанга. При инцидент коланът може да се развие неконтролируемо, намалявайки способността му да задържа пътниците и увеличавайки риска от нараняване.

От Volvo отдават проблема на един от своите доставчици,

като го приписва на производствен дефект. Сервизната кампания засяга моделите XC60, XC90, V60 CC и V90 CC, всички произведени това лято. Общо 1355 автомобила подлежат на изтегляне.

Шведската компания не уточни дали е запозната с наранявания, свързани с този проблем.

Собствениците ще започнат да получават известия за изтегляне от пазара от края на октомври.

Потенциално проблемните предпазни колани на водача и пътника отпред ще бъдат подменени.

След 1950 г. колите на Volvo придобиват репутация на безопасни автомобили,

започвайки през 1944 г. с използването на трислойно предно стъкло при моделите PV. Серията PV е сред първите автомобили с т.нар. „безопасно купе“. Екипът дизайнери на Volvo изобретява „safety cage“ и „crumple zone“ концепциите, при които пътниците са предпазени от здрава клетка около тях, а енергията от удара при катастрофа се абсорбира от елементите около клетката. Volvo също така са изобретатели на предпазния колан с триточково заключване, приложен за първи път през 1957 г. и наложен като стандарт при колите им през 1959 г. Всички тези системи за безопасност в днешни дни са стандарт за всички автомобили и са причина за спасяването на много човешки животи.

Volvo Cars, или Volvo Personvagnar („volvo“ от латински: търкалям), произвежда автомобили, автобуси и камиони. Компанията е основана в Гьотеборг, Швеция през 1927 година.

Автомобилното подразделение на „Volvo“ е било притежавано от AB Volvo до 1999 г., когато е купена от Ford Motor Company и става част от тяхната Premier Automotive Group. Марката е собственост на китайската Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. Около 60 процента от продажбите са за Европа, 30 процента са за Северна Америка, и останалите 10 процента за останалата част от света.