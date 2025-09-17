Съдът се обиди за ареста на Благомир Коцев

С многословни и сърдити мотиви съставът на Софийския апелативен съд, оставил преди два месеца в ареста обвиняемия кмет на Варна Благомир Коцев, си направи отвод от предстоящото утре ново разглеждане на мярката му за неотклонение. Тричленката е с председател и докладчик по делото заместник-председателя на съда и ръководител на Наказателното отделение Александър Желязков, другите съдии са Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Публикуваме същинската част от мотивите за отвода без съкращения:

„Във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия. В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер. Стремежът да се избегне на всяка цена задържането на обвиняемите, без оглед налице ли е основание за такова задържане, е ясно видим и от поведението на част от защитниците, които в разрез с основни морални и етични норми и в пълно несъответствие с процесуалните си функции, непосредствено преди съдебните заседания и след произнасянето на съдебните състави, при медийни изяви правят неверни внушения за политически, а не криминален характер на наказателното производство.

Част от участниците по делото и група лица, нямащи процесуално отношение към него, но демонстриращи заинтересованост от изхода му, в продължение на месеци през различни медии изразяват негативното си лично отношение към членовете на съдебните състави постановили актове в частните производства предхождащи настоящето. Квалификации като „зависими“, „бухалки“, „некомпетентни“, „послушни“, и др., са тиражирани многократно от някой от защитниците на обвиняемите.

Такива се обективират и в момента спрямо съдията постановил първоинстанционния съдебен акт, предмет на проверка в настоящото производство. Изявления като това за „намаляващ брой на съдиите които чуват“, освен, че се правят манипулативно през медиите, за да стигнат до неограничен кръг лица с ясното съзнание, че се вреди върху авторитета на съдебната институция, се използват и като предупреждение към всеки съдия, който би участвал в производството. Недопустимо е юристи да лансират през медиите неверни твърдения, че „съдът е обвинител“, че „съдът има скандално отношение към свидетел“, че „съдът толерира прокуратурата и не спазва закона“.

С подобни непрофесионални изказвания от една страна на съда се „вменяват“ процесуални функции каквито той няма в тези производства, но пък успешно се заблуждават неюристите до които стигат, че това не е така, а от друга се отрича законово установеното му задължение да се произнесе въз основа на материалите по делото. Тези манипулативни внушения нямат нормативна опора, обслужват конюнктурни интереси и са част от негативната кампания пряко целяща „сплашване“ на съдиите разглеждащи делата.

Последователни в недобросъвестното си поведение, още преди образуване на настоящото производство, активно ангажирани интернет сайтове започнаха да манипулират общественото мнение тиражирайки лъжи относно избора на съдебен състав, личността на съдиите и да внушават „предизвестен край“ на въззивното производство. Премълчава се фактът, че съдебният състав заседаващ на 18.09.2025 г. и разглеждащ всички насрочени за тази дата производства по чл.64 и чл.65 от НПК, е бил определен преди няколко месеца, още преди първоначалното задържане на обвиняемите, но за сметка на това без никакво основание се внушава, че е известен начинът по който ще се произнесе този съдебен състав.

Безотговорните опити за политическа употребата на наказателното производство, прераснали в безпрецедентна по своя характер неетична кампания срещу съдиите произнесли се в производство по чл.64 от НПК, дават основание на съдебния състав за самоотвод от разглеждане на делото.

Изразеното негативно лично отношение към членовете на състава и многократно лансираното тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“ задължава съдебния състав въпреки липсата на такива да си направи самоотвод от разглеждането на делото, за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена както в случая. Самостоятелно основание за това дава поведението на голяма част от присъстващите в съдебната зала в производството по чл.64 НПК пред същия персонален съдебен състав, с което многократно бе допуснато нарушаване на разпорежданията на председателя на съдебния състав относно реда в съдебната зала и призивите му да не се извършва политическа дейност в съдебната зала.

С настоящото произнасяне съдебният състав на АС София изразява разбирането си, че е недопустимо правораздаването да става заложник на политически интереси, при преследването на които да се нарушава закона, накърняват се личните права на съдиите и се уронва авторитета на съда.“