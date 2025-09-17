Правителството въвежда 24-часова винетка и екологичен компонент в тол системата

Министерският съвет прие промени в наредбата за функционирането на смесената система за таксуване на пътни превозни средства, с които националното законодателство се синхронизира с европейската директива 2022/362. Сред новостите е въвеждането на 24-часова винетка за автомобили до 3,5 тона. При ползване на републиканската пътна мрежа без закупена винетка, минималната дължима такса ще е равна на цената на еднодневната винетка.

За тежкотоварни автомобили и автобуси над 3,5 тона в ценообразуването се включва екологичен компонент – такса за външни разходи от емисии на въглероден диоксид. Тол таксите ще зависят от техническите характеристики на пътя, изминатото разстояние, категорията на превозното средство, броя на осите, масата, екологичната категория EURO и класа на въглеродните емисии. Превозните средства ще бъдат разпределени в пет класа, като най-високият – клас 5, е за автомобили с нулеви емисии.

Приходите от новия екологичен компонент ще се използват за инвестиции в нисковъглероден транспорт, подобряване на пътната инфраструктура и финансиране на климатични и екологични мерки. Освен това Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предоставя достъп на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ до данните от електронната система за събиране на тол такси.