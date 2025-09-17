РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Клиентите на УниКредит Булбанк използват най-доброто мобилно приложение, в дигиталната класация на GlobalFinance

UniCredit Longevity Economic Forum 2025 Fitch потвърди рейтинга на УниКредит Булбанк на BBB+ с позитивна перспектива
  • УниКредит Булбанк бе отличена с две престижни награди от Global Finance: за „Най-добра мобилна апликация“ за Bulbank Mobile и „Най-добро онлайн продуктово предложение“.
  • Редицата международни признания, които УниКредит Булбанк получава, потвърждават ангажимента на банката към дигитализацията и иновациите, както и стремежа й към осигуряване на безупречно клиентско изживяване.

УниКредит Булбанк е отличена с наградата за „Най-добро мобилно приложение в България“ от престижното финансово издание Global Finance. Банката получи признание и в категорията „Най-добро онлайн продуктово предложение“, доказателство за ясния й фокус на  върху развитие на дигиталните канали.

Приложението за мобилно банкиране е отличено за своята иновативност и удобство, а онлайн платформата на УниКредит Булбанк – за богатото си продуктово портфолио. През 2025 г. УниКредит Булбанк отбеляза значителен ръст в дигиталното си банкиране с над 800 000 активни потребители и 30% увеличение на мобилните транзакции. Най-впечатляващи са прогнозните резултати в областта на дигиталните продажби, като се очаква те да надминат 450 000, благодарение на успешното онлайн продуктово предложение.

unicredit bulbank borislav genov

 „Всеки ден броят на клиентите, които използват Булбанк Мобайл, и операциите, които извършват, нарастват значително. Това се дължи на леснотата и удобството на приложението, както и на непрекъснатото му усъвършенстване въз основа на обратната връзка от потребителите. Това признание от Global Finance е поредното доказателство за лидерската ни позиция в дигиталната трансформация и иновациите в банковия сектор“, коментира Борислав Генов, Главен директор „Банкиране на дребно“.

С поредица от престижни отличия през 2025 г., УниКредит Булбанк затвърждава водещата си позиция в банковия сектор у нас. Те отразяват стратегическия фокус на банката върху дигитализацията, иновациите и устойчивото развитие. По-рано през годината, отново от Global Finance, УниКредит Булбанк беше определена за Най-добра банка в страната на база постигнати ръст на активите, обхватът на дейността, стратегическите партньорства, разработването на нови бизнеси и продуктовите иновации.

Всички награди на УниКредит Булбанк са публикувани в специалната секция на официалната интернет страница на банката: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/za-unicredit/nagradi/

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

