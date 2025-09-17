Кабинетът предлага Кристалина Георгиева да бъде наградена с орден „Стара планина“ първа степен

Министерският съвет одобри предложение до президента Румен Радев за удостояване на Кристалина Георгиева с орден „Стара планина“ първа степен. Отличието се присъжда за значимия ѝ принос към развитието на световната икономика, дейността на международните финансови институции и за повишаването на репутацията на България.

Георгиева, родена през 1953 година в София, е един от най-влиятелните български икономисти с международно признание. От 2019 година е управляващ директор на Международния валутен фонд – първият представител от Източна Европа на този пост. Преди това повече от две десетилетия работи в Световната банка, където достига до позицията главен изпълнителен директор, а в периода 2010–2016 година е европейски комисар.

Тя е позната с експертизата си в устойчивото развитие, управлението на глобални кризи и реформите в международните институции, както и с активната подкрепа за европейската интеграция на България. Георгиева е носител на множество международни отличия и е сред най-влиятелните личности в глобалната финансова и икономическа политика.