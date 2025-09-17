Заради незаконните сметища може да ви срещне мечка, предупредиха от екоминистерството

Нерегламентираните сметища, храненето на малки мечета и приучването на мечки към различна от естествената им храна може да доведе до проблемно поведение от тяхна страна, предупредиха от Министерството на околната среда и водите.

От ключово значение за предотвратяването на щети от мечки е да се предприемат адекватни действия, да се ограничи навлизането на животните в планински населени места, в които животните и хората имат общи местообитания, допълват от екоминистерството.

Оттам съобщават, че не всички мечки нанасят щети, като това са само единични случаи и то, когато животните са се научили, че присъствието на човека може да им осигури храна.

Точно заради това от МОСВ призовават да се организира извозване на хранителните и битовите отпадъци, особено в районите с туристически поток, който генерира много хранителни отпадъци. По този начин местата няма да се превръщат в източник на “лесна храна” и няма да се стига до нежелани инциденти, допълват от екоминистерството.

В съобщението от ведомството се подчертава, че МОСВ се ръководи от принципа за ефективното опазване на кафявата мечка, като това се извърша на базата на коректни данни за размера на популацията. Те опровергават информацията за присъствието на мечки в района на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Росица“, където се твърди, че имало 180 животни, а всъщност нямало нито едно по данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

От екоминистерството препоръчват, като метод за защита от контакт с хищниците, личните стопанства да бъдат ограждани с електрическа ограда.

От екипа на министър Манол Генов, уточняват, че екоминистерството от години работи за намаляване на условията за възникване на конфликт между мечката и човека, като по програма „Околна среда“ са инвестирали близо 600 000 лв. в проект за осигуряване на хранителна база за мечките в пет от шестте държавни горски предприятия.

Припомняме, че преди два дни от Областната дирекция на МВР в Ловеч потвърдиха, че по улиците на града е била забелязана мечка. Сигналът за видяното животно на ул. „Стара планина“ бил подаден около 22.00 часа. С помощта на полицейски патрул мечката била изведена извън пределите на града.