Офисът на швейцарски търговец е претърсен заради търговия с руско злато

Швейцарският държавен секретариат по икономически въпроси (SECO) и полицията в кантона Цуг извършиха претърсване на офисите на търговеца Open Mineral. Претърсването е било част от разследване за евентуално избягване на санкции, свързани с търговия с руско злато, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

От SECO потвърдиха претърсването пред Bloomberg, но не уточни местоположението му. Също така не посочи имената на разследваните лица. От Open Mineral заявиха пред Bloomberg, че швейцарските власти са посетили офиса им „във връзка с разследване на сделки, приключени през 2022 г.“

Open Mineral е компания за търговия с метали и технологии.

Основана е през 2017 г. с подкрепата на инвестиционния фонд от Абу Даби Mubadala Investment Co. Bloomberg съобщи преди това, че през 2022 г. компанията е закупила руско злато на стойност десетки милиони долари чрез дъщерното си дружество в Абу Даби.

Швейцария забрани закупуването на злато от Русия след началото на войната в Украйна.

Подобни ограничения бяха наложени от САЩ, Великобритания, Канада и страните от Европейския съюз. През 2023 г. от компанията заявиха пред Financial Times, че търговията ѝ с руско злато е законна, тъй като се осъществява чрез дъщерни дружества в ОАЕ.