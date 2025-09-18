ГДБОП разби престъпна група в Плевен за разпространение на наркотици

При спецакция на ГДБОП в Плевен е била неутрализирана организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Задържаните са петима, съобщават от държавното обвинение.

Специализирана полицейска е проведена вчера на територията на областния град. По време на полицейските действия са претърсени осем помещения и са проверени пет превозни средства. Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.

След изтичането на 24-часовата мярка за задържане, на петимата са повдигнати обвинения и с прокурорско постановление са задържани за срок до 72 часа. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура – Плевен. Действията са част от обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година.