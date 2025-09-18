РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парламентът удължи с пет години задължението на „Български пощи“ за универсалната услуга

С второ четене на промени в Закона за пощенските услуги парламентът удължи с пет години задължението на „Български пощи“ да извършва универсалната пощенска услуга, считано от 30 декември 2025 година. Според измененията услугата представлява финансова тежест за дружеството и то ще бъде компенсирано от държавата.

Министерският съвет мотивира законопроекта с необходимостта от преструктуриране и стабилизиране на „Български пощи“. Планът за преструктуриране вече е представен пред Европейската комисия, която изисква гаранция за изпълнение на услугата за срока на плана. Удължаването цели и гарантиран достъп до пощенски услуги в отдалечените и слабо населени райони.

Според новите правила възлагането вече няма да се прави със закон, а с акт на Министерския съвет. До приемането на този акт дружеството ще продължи да изпълнява задълженията си по досегашния ред.

По време на дебата Цончо Ганев от „Възраждане“ нарече законопроекта лобистки и обвини управляващите, че тласкат пощите към фалит. Красимира Катинчарова от „Величие“ сравни ситуацията с тази в БДЖ и подчерта социалната функция на дружеството. Кирил Добрев от „БСП-Обединена левица“ призова депутатите да се запознаят по-добре с текста на закона, като в залата последва словесна престрелка.

