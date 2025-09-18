Израел обяви предстояща атака срещу инфраструктура на „Хизбула“ в Южен Ливан

Израелската армия съобщи, че ще нанесе удари по военна инфраструктура на „Хизбула“ в Южен Ливан. Според говорителя на армията Авихай Ардае операцията е в отговор на опитите на групировката да възобнови дейността си в региона, предаде Ройтерс. Той публикува в Екс карти на три ливански села и предупреди жителите да се евакуират от отбелязаните в червено сгради.

Ливанското правителство е подложено на сериозен външен и вътрешен натиск за разоръжаване на „Хизбула“. САЩ, Саудитска Арабия и местни политически сили настояват за отнемане на оръжието на организацията. В отговор „Хизбула“ заяви, че подобна стъпка е „голяма грешка“, докато Израел продължава въздушните удари и окупацията на територии в южната част на Ливан.

По-рано с посредничеството на САЩ двете страни подписаха споразумение през ноември, целящо ограничаване на напрежението след повече от година конфликт, свързан с войната в ивицата Газа. Въпреки това напрежението по границата остава високо.